Pimenta Bueno é representado em Seminário Regional de formação e valorização da alimentação alimentar

Publicada em 02/10/2025 às 08h50
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), marcou presença no Seminário Regional Norte – Formação e Valorização de Quem Alimenta o Brasil, realizado em Manaus-AM.
O evento reuniu nutricionistas e merendeiras de diversos municípios da região Norte, com o objetivo de promover a capacitação, troca de experiências e valorização dos profissionais que atuam diretamente na alimentação escolar.
A participação de Pimenta Bueno reafirma o compromisso da gestão municipal com a qualidade da merenda escolar, o fortalecimento da alimentação saudável nas escolas e a valorização dos profissionais que diariamente contribuem para a saúde e o aprendizado dos estudantes.
