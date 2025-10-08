CLIMA QUENTE

Petista cobra Chrisóstomo por acusações genéricas durante CPMI do INSS: “Cita meu nome, covarde!”

Reunião transmitida pela TV Senado teve confronto entre o deputado de Rondônia e parlamentares do PT; presidente Carlos Viana negou questão de ordem, citou imunidade parlamentar e interrompeu os trabalhos