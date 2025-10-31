Pedro Geovar solicita Programa Cidade Limpa nas ruas do bairro Monte Sinai

Publicada em 31/10/2025 às 11h11
O vereador Pedro Geovar (PP) esteve pessoalmente nas ruas Genebra e Monte Serrat, no bairro Monte Sinai, zona sul da capital, após ser procurado por moradores preocupados com o acúmulo de lixo e mato alto na região.
Segundo Geovar, a situação tem comprometido a mobilidade e gerado insegurança entre os moradores devido à presença de animais peçonhentos e roedores.
“Recebemos o chamado da comunidade e viemos ver de perto a situação. Já fizemos a solicitação oficial de limpeza e manutenção aos setores responsáveis”, afirmou o parlamentar.
O vereador destacou ainda o trabalho da Prefeitura de Porto Velho na execução do Programa Cidade Limpa, que vem atendendo diversos bairros da capital.
“Reconhecemos todos os esforços da Prefeitura e acreditamos que, com diálogo e parceria, o Monte Sinai também receberá essa atenção o quanto antes”, concluiu.
