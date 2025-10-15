PC deflagra operação contra influenciadora por envolvimento com organização criminosa

Publicada em 15/10/2025 às 13h50
A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 1), sediada em Porto Velho, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), deflagrou na manhã desta quarta-feira (15/10/2025) a Operação Arur Betach, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva em desfavor de uma influenciadora digital investigada por ordenar que membros da organização criminosa Comando Vermelho aplicassem castigo físico, na modalidade de tortura, contra dois indivíduos suspeitos de praticarem furto em sua residência.
As investigações conduzidas pela DRACO 1 apontam que a investigada mantém estreitos vínculos com a referida facção criminosa, da qual faz parte.
Após tomar conhecimento do furto ocorrido em sua casa, enquanto se encontrava fora do Estado, determinou que integrantes da facção localizassem os supostos autores com o intuito de recuperar os bens subtraídos e aplicar punição mediante tortura.
Mesmo ciente da gravidade dos fatos, a investigada optou por não acionar as autoridades competentes, agindo deliberadamente à margem da lei, motivada por vingança pessoal, em clara afronta ao ordenamento jurídico.
A operação recebeu o nome de “Arur Betach”, expressão do hebraico que significa “maldito o que confia”, em referência à passagem bíblica “Maldito o homem que confia no homem”. A citação foi publicada pela própria investigada em uma de suas redes sociais, logo após os fatos que são objeto da presente investigação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!