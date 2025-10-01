Patrulha Rural é destaque na Assembleia Legislativa, vetos de Lula não impedem candidatura de ex-senador, deputada reivindica emancipação de Distritos

Publicada em 01/10/2025 às 14h00
Patrulha – O bom trabalho realizado pela Patrulha Rural, da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania-Sesdec, foi destacado pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), da tribuna da Casa de Leis. Segundo Redano, o Programa de Segurança Rural, mais conhecido como Patrulha Rural deve ser institucionalizado como Política Pública do Estado de Rondônia. “A Patrulha Rural tem demonstrado resultados importantes, trazendo mais tranquilidade às famílias do campo e reforçando a segurança na área rural”, afirmou. A segurança para a população rural, que garante a produção de alimentos e carnes deve ser incrementada pelo Governo do Estado, garantindo estradas rurais transitáveis o ano todo, além de segurança ao produtor.
Vereadores – A presidente da União de Câmaras de Vereadores de Rondônia-Ucaver, Rosália Helena está convocando os membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, membros do Ucaver Jovem, Departamento Ucaver Mulher, demais vereadores, para a Assembleia Geral Extraordinária, que ocorrerá no dia 24 deste mês. O evento ocorrerá na Câmara de Vereadores de Ouro Preto do Oeste, às 10 horas. Segundo Rosária, na ocasião serão tratados assuntos como Reforma do Estatuto Social, Homologação dos Requerimentos de Renúncia, Eleição e Posse dos Membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal dos Cargos Vacantes, além de a prestação de contas do exercício financeiro de 2024 e 2025, planejamento das ações para 2026, e outros assuntos de interesse dos vereadores.
Futuro – Situação das mais difíceis a do senador Marcos Rogério, presidente regional do PL de Rondônia visando as Eleições Gerais de 2026. Caso opte pela reeleição, terá que bater de frente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder maior do seu partido, que já adiantou, publicamente, que o seu candidato em Rondônia, ou seja, do seu partido é o pecuarista Bruno Scheid. Se a opção de Rogério for uma candidatura a governador, a possibilidade de vitória também não é das mais otimista. Ele já foi candidato em 2022, chegou ao segundo turno com Marcos Rocha (União), apontado como favorito, mas acabou sendo derrotado. Na condição de pré-candidatos a governador já temos nomes expressivos, como o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado; prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), deputado federal Fernando Máximo (União, mas deverá mudar de partido) e o atual vice-governador Sérgio Gonçalves (União), que assumirá o Governo e concorrer já adiantou, que irá concorrer à reeleição, porque o governador Marcos Rocha (União) irá renunciar antes de 4 de outubro de 2026, pois é pré-candidato a uma das duas vagas ao Senado.
Senado – O ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado e já foi prefeito de ji-Paraná, está otimista, mesmo com a “canetada” de o presidente Lula da Silva, esta semana, que vetou trechos das mudanças da Lei da Ficha Limpa, que reduziam o prazo de inelegibilidade de políticos condenados. O trecho vetado anteciparia o prazo do início da contagem do tempo para inelegibilidade, ou seja, estariam em condições legais para disputar as eleições gerais de 2026. Em contato mantido com o senador, ele apenas confirmou o que já tinha dito anteriormente à coluna: “de acordo com os advogados os vetos não me afetam. Estarei a partir de 27/02/26 elegível”. Os adversários que se preparem.
Distritos – Importante a iniciativa da deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP. Ela defendeu da tribuna da Câmara Federal a emancipação dos Distritos da Ponta do Abunã, Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. Segundo Sílvia Cristina, todos têm condições de se autossustentarem e estão distantes cerca de 350 km da sede. “É uma questão de justiça, no meu entendimento. Distritos como Extrema, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã têm muita força econômica, com a agropecuária. Possuem comércio estabelecido e uma população maior do que muitos municípios e estão distantes mais de 350 quilômetros. É preciso estabelecer as garantias legais para que caminhem com suas próprias pernas”, argumentou. Tramita na Casa o PLP 137, desde 2015 de incorporação e desmembramentos de municípios. “Infelizmente, sem avanços”, apesar de garantir regras como limite mínimo de habitantes para criação de novos municípios como seis mil habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12 mil na região Nordeste, 20 mil no Sul e no Sudeste, além de viabilidades político-econômica, socioambiental e urbana.
Porto Velho estará comemorando 111 anos de fundação na quinta-feira (2), feriado municipal. Mas os órgãos públicos (municipal, estadual e federal) estarão ativos, assim como o comércio em geral +++ Os órgãos públicos estarão funcionando na quinta-feira, e na sexta-feira (3), mas somente os serviços essenciais. Já o comércio certamente funcionará normalmente na quinta e sexta-feira, pois a maioria sempre abre aos domingos e feriados (municipal, estadual e federal) no período da manhã +++ Motoristas e motociclistas que utilizarem a BR 364 hoje (1º) devem redobrar as atenções para a sinalização pare-siga em vários trechos da rodovia, que está sendo restaurada e parte duplicada. Os trechos desta quarta-feira são em Jaru (km 425) e Pimenta Bueno (km 164) +++ A conformação de faixa ocorrerá entre os km 205 a km 215 em Pimenta Bueno. Os investimentos pela vencedora do certame, a Concessionária de Rodovia Nova 364 S.A. formada pelo consórcio 4UM/Opportunity tem previsão de investimentos em torno de R$ 10,2 bilhões em 30 anos.
