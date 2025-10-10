PATAMO prende líder de facção foragido em Guajará-Mirim
Por PM/RO
Publicada em 10/10/2025 às 09h00
Nos acompanhe pelo Google News

Uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 6º BPM cumpriu um mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual durante patrulhamento ostensivo no bairro Santa Luzia, e apreendeu uma quantidade de substância entorpecente.

A equipe policial identificou o indivíduo com mandado de prisão em aberto, expedido no início de outubro pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim pelo cometimento de um homicídio. O homem é apontado como suposto líder de facção em Guajará-Mirim.

Na busca pessoal, os militares encontraram aproximadamente 0,5 grama de substância aparentando ser cocaína, além de um aparelho celular e uma quantia em dinheiro.

O conduzido e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A ação demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Rondônia com o cumprimento de mandados judiciais e o enfrentamento à criminalidade organizada, reforçando a segurança e a tranquilidade da população de Guajará-Mirim. 

Polícia AÇÃO
Imprimir imprimir