PATAMO prende líder de facção foragido em Guajará-Mirim

Publicada em 10/10/2025 às 09h00
Uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 6º BPM cumpriu um mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual durante patrulhamento ostensivo no bairro Santa Luzia, e apreendeu uma quantidade de substância entorpecente.
A equipe policial identificou o indivíduo com mandado de prisão em aberto, expedido no início de outubro pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará-Mirim pelo cometimento de um homicídio. O homem é apontado como suposto líder de facção em Guajará-Mirim.
Na busca pessoal, os militares encontraram aproximadamente 0,5 grama de substância aparentando ser cocaína, além de um aparelho celular e uma quantia em dinheiro.
O conduzido e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.
A ação demonstra o comprometimento da Polícia Militar de Rondônia com o cumprimento de mandados judiciais e o enfrentamento à criminalidade organizada, reforçando a segurança e a tranquilidade da população de Guajará-Mirim.
