Passageira morre após carro capotar na Linha LP-40 em Candeias

Publicada em 16/10/2025 às 09h30
Uma mulher identificada como Sônia, morreu em um grave acidente ocorrido no início da madrugada desta quinta-feira (16), na Linha LP-40, cerca de 2km após o distrito de Vila Nova Samuel, em Candeias do Jamari.
De acordo com testemunhas, o veículo modelo Fiat Toro que Sônia estava como passageira, saiu da pista e capotou depois de cair em uma ribanceira, causando a morte da vítima. Uma enfermeira do posto de saúde confirmou o óbito.
Quando a PM chegou, não localizou o motorista, não tendo informações se ele fugiu ou foi socorrido por terceiros.
Após os trabalhos da perícia com apoio do Corpo de Bombeiros, o rabecão fez a remoção do cadáver para o IML. A PM fez o registro.
