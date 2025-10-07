Outubro Rosa: Prefeitura divulga programação de atendimentos nas unidades de saúde

Publicada em 07/10/2025 às 14h42
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, intensificará ao longo deste mês os atendimentos voltados à saúde da mulher, especialmente os com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero.
As atividades envolvem coleta de preventivo, testes rápidos, orientações em saúde, ações itinerantes promovidas em conjunto com a Emater e realização de mamografias em parceria com o Hospital do Amor.
O agendamento para realização dos exames pode ser feito diretamente nas Unidades de Saúde ou via whatsapp
15/10 - Osvaldo Cruz, setor 02 - das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 | Tel. (69) 99256-7417
17/10 - Marlene Vaz, Morumbi - das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 |Tel.: (69) 99318-3097
23/10 - João de Castro Lacerda, setor 04 - das 13h30 às 17h30. | Tel.: (69) 99211-9514
Dr. Antônio Carmona Tressoldi, Jardim dos Estados - das 13h30 às 17h30. Tel. (69) 99248-8987
Marcelina Tereza de Carvalho, setor 08 - das 18h às 21h | Tel. (69) 99966-5391
Centro de Saúde Izaltino Lopes, Tarilândia - das 13h30 às 21h |Tel. (69) 99326-0360
29/10 - Centro de Saúde Rute de Souza de Oliveira, setor 07 - das 13h30 às 19h30 |Tel. (69) 99226-9790
Dr. Apolinário, setor 02 - das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 | Tel. (69) 99328-0151
Carlos Chagas, setor 05 - das 7h30 às 21h | Tel. 69) 99248-2084
Posto de Saúde Júlia Rafael do Nascimento (distrito de Bom Jesus), das 9h até as 14h.
Centro de Saúde Osvaldo Cruz, setor 02 das 17h30 às 21h | Tel. (69) 99256-7417
