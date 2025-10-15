Publicada em 15/10/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1915 – Presidido pelo major José Jorge Braga Vieira é instalado o 1º diretório político de Porto Velho, do Partido Republicano Conservador.
1925 – Novo adendo ao Tratado de Petrópolis: Brasil e Bolívia vão construir uma via férrea de Sta Cruz de La Sierra a Porto Esperança.
1957 – O presidente da Associação dos Seringalistas do Guaporé, Octávio Reis, denunciou a fiscalização federal que multa seringalistas por uma lei que não existe.
1972 – Criada a seccional da OAB/RO, tendo como diretores os advogados Fouad Darwich Zacharias, Odacir Soares Rodrigues e José Mário Alves da Silva.
1981 – O TJ do DF e Territórios não reconhece a denúncia do presidente da Câmara/PVh, Paulo Struthos Fº, contra a posse do prefeito Sebastião Valladares.
1990 – Há 5 ex-prefeitos na nova Assembleia, mas o grande destaque é o deputado William Cury, ex-presidente da Codaron e assessor do Banco Mundial.
1990 – O arcebispo dom José Martins da Silva, diretor-geral da Rádio Caiari, suspendeu o programa “Cidade Aberta”, apresentado pelo radialista Abelardo Jorge, por solicitação da Polícia Federal, a pedido do PMDB.
HOJE É
Dia do Professor (BR). Dia Internacional das Mulheres Rurais. Dia do Educador Ambiental. Dia Mundial da Lavagem das Mãos. Dia do Consumo Consciente. Dia Internacional da Democracia. Dia do Médico Neurologista.
Católicos celebram Santa Teresa de Jesus,
BRASIL
1827 - Decreto do Imperador D. Pedro I, oficializa o “ensino das primeiras letras” no Brasil. 1903 – Criação do Grêmio Football Porto-Alegrense.
MUNDO
1835 — O HMS Beagle, com Charles Darwin a bordo, chega às Ilhas Galápagos. 1964 — O Papa Paulo VI estabelece o Sínodo dos Bispos.
FOTO DO DIA
A MELHOR PAUTA DE PORTO VELHO
Vir a Porto Velho na segunda metade do Século XX e não ir tomar um café ou só “papear” no “Café Santos”, guardadas as honrosas diferenças, era como ir a Roma e não ver o papa ou ao Rio e não a Copacabana.
O prédio, de dois andares Sete de Setembro com a Prudente de Moraes, pertencia ao empreendedor Joaquim Pereira da Rocha, que na década de 1950 descobriu a cassiterita.
O “Café Santos” fazia parte do roteiro obrigatório de Porto Velho, “parada obrigatória” para moradores, turistas, artistas (Valdick Soriano “batia ponto” ali quando vinha a Porto Velho), políticos, ministros, governadores do Território e outros.
Quem reinava no salão era o garçom “Amazonas”. Na face que dava para a “Prudente” ficavam as mesas onde seringalistas contavam suas histórias e o “Silva” tinha a banca de jornais, – na época os do “sul maravilha” chegavam s 14 horas.
Na face para a “Sete” tinha a “banca da Maria” especializada em revistas e alguns livros, e uma área gradeada, onde um hobby era uma cerveja gelada a partir das 8 horas.
Era, sem dúvida, a melhor pauta para jornalistas e pseudojornalistas. (F. Acervo Ivo Feitosa)
