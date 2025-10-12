Publicada em 12/10/2025 às 09h40
RONDÔNIA
1910 – Inaugurado o serviço telegráfico de Vilhena, agora instalado na Casa onde funciona o Museu Rondon
1919 – Interligado com a estação de Presidente Marques (Abunã) funciona o telégrafo até as prefeituras do Acre, a partir de Presidente Marques (Abunã).
1941 – As meninas Nilse Bartolo e Marina de Castro foram as “madrinhas” das novas locomotivas da Madeira-Mamoré, a 15 e a 16.
1978 – O governador Humberto Guedes é o 1º, no cargo, a visitar Rolim de Moura, ainda distrito de Cacoal.
1978 – Inaugurada a Rádio Alvorada, a 1ª de Ji-Paraná.
1987 – Para o deputado Silvernani Santos, a omissão do IBDF e da Funai beneficia a extração ilegal de madeira em área indígena, o que caminha para uma tragédia.
1989 –A doação de um gerador da Ceron, de Porto Velho para a Guiana, é um “crime contra nosso povo que não tem luz elétrica” acusou o deputado Osvaldo Piana.
2004 - Falece Beatriz Ferreira da Silva, a 1ª professora contratada para dar aulas em Vila Rondônia
HOJE É
Dia da Criança. Dia do Corretor de Seguros. Dia Nacional do Mar. Dia do Engenheiro Agrônomo. Dia Nacional da Leitura.
BRASIL
1717 – Pescadores descobrem uma imagem de Nossa Senhora – mais tarde Nossa Senhora Aparecida. 1808 – D. João VI funda o Banco do Brasil. 1931 – Inauguração da estátua do Cristo Redentor (RJ
MUNDO
1799 — Jeanne Geneviève Labrosse (1775/1847) é a 1ª mulher a saltar de um balão com um paraquedas. 1964 — A União Soviética lança o Voskhod 1, a 1ª nave espacial para várias pessoas.
Católicos celebram Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil, São Serafim do Monte, São Hedisto,
FOTO DO DIA
GETÚLIO – DIAS CHEIOS EM PORTO VELHO
O 2º dia da visita do presidente Getúlio Vargas foi bem cheio. Pela manhã foi ao quartel da 3ª Cia (FOTO), depois ao colégio “Dom Bosco”, colégio Auxiliadora, inaugurou o Grupo Escolar “Barão do Rio Branco” e o prédio dos Correios.
À tarde foi com Aluízio Ferreira inspecionar a construção da estrada Amazonas/Mato Grosso (altura do KM 6/7), visitou um sítio e lá tomou café com a família, sentou à sombra de árvores e aprendeu como abrir um ouriço de castanha.
Depois, no campo de aviação, recebeu o repórter da revista Life (EUA), para uma entrevista, e o governador do Território do Acre Hepaminondas Martins. À noite, homenagens de funcionários da Madeira-Mamoré.
Segundo Esron Menezes, na reunião com o governador do Acre que Vargas decidiu pela criação do Território Federal, com a capital em Porto Velho.
No dia 13, depois do café o presidente e comitiva viajam de volta ao Rio de Janeiro.
(Foto Acervo Luís Claro)
