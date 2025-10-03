Publicada em 03/10/2025 às 08h10
RONDÔNIA
1943 – Em nota no Jornal Alto Madeira a Viação Aérea Cruzeiro do Sul comunica, que o voo de ontem para Porto Velho sofreu um “desarranjo” em Cáceres (MT) e por isso atrasou a chegada.
1950 – Dois candidatos disputam a única vaga de deputado federal do Território. De um lado Aluízio Ferreira, que tenta a reeleição, contra Renato Medeiros - resultado final de 89 votos a mais reelegeu Aluízio.
1981 – O colunista Josias Araújo quer que o governador Jorge Teixeira explique a não reintegra ao serviço público do ex-prefeito de Porto Velho Jaime Castiel, “que tem atestado de honesto” passado pelo TCU”.
1988 – A criação de “polos reconstituintes” para o eleitor fazer propostas à elaboração da nova Constituição estadual foi sugerido pelo deputado constituinte Luiz Gonzaga.
1990 – Com seis candidatos, e o senador Olavo Pires liderando as pesquisas, 382 mil eleitores estão aptos a votar na eleição de amanhã, a 2ª vez que o Estado elege seu governador.
O PRESIDENTE VEM AÍ (II)
Até alguns anos era comum militares se referirem a uma situação complicada com a frase “tocou horror”. Com certeza a possível vinda do presidente Getúlio Vargas a Porto Velho, “tocou horror” por aqui.
Apesar do apoio da EFMM, e com certeza seu diretor-geral ter assumido parte representativa da organização, muta coisa deve ter sobrado para a prefeitura, cuja capacidade de pessoal e equipamentos devia ser pequena.
Costureiras e alfaiates devem ter aumentado a lista de serviços, “para ontem”, mesmo sem uma data definida sobre a chegada do pai dos pobres”, quem sabe ele pernoitaria e acontecer um baile no clube Internacional?
Uma escadaria de madeira foi construída às pressas para que Getúlio e sua comitiva pudessem passar das canoas que os trariam dois aviões para a beira do barranco onde aconteceria o “beija-mão” de moradores.
Praticamente quase toda a população estava no barranco e puderam ver, com certeza muitos até acreditaram que, ao se aproximar deslizando sobre as águas do Rio Madeira, Vargas estivesse mesmo na condição de copiloto.
