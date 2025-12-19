Os Muleta de volta às urnas; Confúcio sempre vota com a esquerda; e os R$ 105 milhões à Educação no final do ano

Publicada em 19/12/2025 às 09h07
ROCHA ANUNCIA ABONO PARA TODO O PESSOAL DA EDUCAÇÃO: INVESTIMENTO PODE CHEGAR A 105 MILHÕES DE REAIS
Uma ótima notícia para milhares (mais de 20 mil) servidores da nossa Educação. Nada menos do que cinco mil reais de abono. A boa notícia foi dada aos professores e membros das equipes que compõem a estrutura da Educação em Rondônia pelo próprio governador Marcos Rocha, em vídeo divulgado nas redes sociais na terça-feira. Segundo Rocha, o abono será pago em duas parcelas iguais: a primeira já em dezembro e a segunda em janeiro próximo. Os recursos, sublinhou o Governador, são da própria Educação e serão aplicados “com responsabilidade fiscal e total segurança!”
O benefício chegará a todos os servidores efetivos e também aos temporários da Educação: professores, técnicos, analistas e demais profissionais do setor. Para o governador Marcos Rocha, “esta é uma forma concreta de reconhecer o esforço e a dedicação e o compromisso de quem está no dia a dia na Educação pública”. Rocha acrescentou que “uma coisa que quero claro: este abono não é uma obrigação legal do Estado. É um gesto de valorização possível, graças ao equilíbrio das contas e o cuidado com a Educação”.
Nas 405 escolas estaduais, com aproximadamente 192 mil alunos, o total aproximado de servidores (professores, analistas e técnicos escolares) são, segundo fonte da Seduc, um total de 21 mil pessoas. Se este número estiver certo e se todos tiverem direito ao abono, o total do investimento atingiria cerca de 105 milhões de reais.
Afora isso, Marcios Rocha destaca a preocupação em valorizar os professores e os profissionais da educação. O exemplo do ano de 2022 é sintomático. Naquele ano, foram pagos algo em torno de 420 milhões de reais aos professores e técnicos, via pecúnias e direitos atrasados. “Nos últimos anos, demos um salto na qualidade da Educação em Rondônia e na valorização dos nossos mestres e todos os que compõem toda a estrutura do nosso ensino”, resumiu Rocha.
A educação de Rondônia alcançou, nos últimos anos, um dos melhores índices no ranking nacional do IDEB, segundo o Ministério da Educação. No ano passado, o Estado figurava com 5,6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental e 4,8 nos anos finais e, ainda, 4,2 no ensino médio, que é responsabilidade da estrutura estadual de ensino.
SALÁRIOS DE DEZEMBRO, 13º E ABONOS DE FINAL DE ANO ESQUENTAM AS VENDAS NO COMÉRCIO
Oh! Oh! Oh! O Natal mais gordo chegou não só com o pagamento da segunda parcela do 13º salários dos cerca de 55 mil servidores do Estado, mas também para funcionários de outros poderes. O Tribunal de Contas, por exemplo, além dos salários, deu um bônus de final de ano de 10 mil reais a todos os membros das suas equipes. Já a Assembleia Legislativa pagou o 13º integral no dia 13 e está pagando os salários de Dezembro nesta sexta-feira. Junto com o vencimento do mês, os servidores do Poder vão receber um abono de Natal e fim de ano, de sete mil reais.
A Prefeitura da Capital paga os salários neste final de semana, mas não há informação oficial sobre extra, embora haja comentários de que os professores municipais poderão ter algum benefício especial. O sábado, dia 20, também é o último dia para as empresas pagarem a segunda parcela do 13º, o que, sem dúvida, vai colocar muitos milhões de reais no mercado. Somando-se a tudo o que os contracheques do funcionalismo federal, estadual e municipal, nas 52 cidades rondonienses, imagine-se o volume de dinheiro que vai entrar na economia do Estado.
O comércio do Estado e principalmente o da Capital está aguardando, ansioso, que todo este recurso comece a fazer girar a roda da economia. O Natal é a principal data do ano para as vendas dos lojistas e há esperança de que o de 2025 seja positivo. Neste Domingo, a entidade do comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas, promove mais uma edição do Domingão da CDL. Desta vez, o evento acontecerá todo o domingo na avenida Sete de Setembro, centro da Capital. Ali estarão concentradas dezenas de lojas, para que o porto-velhense faça suas compras natalinas.
ASSEMBLEIA AINDA NÃO DEFINIU SE VOTA O ORÇAMENTO AINDA NESTE ANO OU SÓ O FARÁ EM JANEIRO
Concluídas as sessões ordinárias do ano, na última terça-feira, a Assembleia Legislativa pode decidir por extraordinárias para a votação do Orçamento do Estado do ano que vem ou, ainda, transferir a decisão para janeiro, como, aliás, ocorreu no ano passado. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, já foi votada no meio do ano, como preceitua a legislação. O Orçamento, contudo, pode ser votado no início do ano em que vai vigorar. Havia expectativa de que a votação ocorresse na última ordinária do ano, mas o assunto não entrou na pauta.
O total previsto de arrecadação do orçamento de 2026 está em 18 bilhões e 600 milhões de reais, mais de 8 por cento do que o deste 2025, que foi de 17 bilhões e 200 milhões e mais de 2 bilhões e meio sobre 2024, quando o número foi de 16 bilhões. Do total geral, nada menos do que 11 bilhões e 580 milhões serão divididos entre os poderes, com maior recurso para o Executivo. O governador Marcos Rocha administrará cerca de 11 bilhões e 580 milhões, enquanto o segundo Poder a receber mais verbas, o Judiciário, ficará com 1 bilhão e 300 milhões de reais.
O presidente Alex Redano e a Mesa Diretora da Assembleia podem definir a qualquer momento a convocação de sessões extraordinárias para dar início à discussão do Orçamento de 2026. Os deputados estão preparando suas emendas e os debates podem começar ainda este ano ou serem transferidos para o início de 2026. Em breve, a decisão será anunciada.
AVANÇOS NA SAÚDE: 287 MIL CIRURGIAS E 1 MILHÃO E 800 MIL EXAMES NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS PELO GOVERNO
Foram nada menos do que 287 mil cirurgias realizadas na gestão do governador Marcos Rocha em ortopedia, neurologia, cirurgia geral, plástica, oftalmologia, entre outras, “garantindo mais dignidade, funcionalidade e bem-estar da nossa população”, registra, comemorando, o chefe do Governo.
Em relação aos diagnósticos por imagem, os números também são superlativos. Em seis anos, foram realizados mais de 1 milhão e 800 mil exames, incluindo radiologia, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética e endoscopia. Este pacote de ações reduziu as enormes filas que existiam desde a pandemia. Foram avanços importantes, mesmo num setor onde as necessidades cada vez maiores.
As cirurgias têm sido determinantes para a transformação da saúde pública em Rondônia e para a melhoria da qualidade de vida de milhares de pacientes atendidos pelo SUS. Tanto através da rede pública quanto dos hospitais privados, contratados em parceria. “Todo este contexto tem sido determinante para a transformação da saúde em Rondônia e para a melhoria da qualidade de vida de milhares de pacientes atendidos pelo SUS”, diz o secretário Coronel Jefferson Rocha.
REDE PÚBLICA E PARCERIA COM HOSPITAIS PRIVADOS SOMARAM ESFORÇOS PARA OS RESULTADOS ALTAMENTE POSITIVOS
Na rede pública, o Hospital de Base de Porto Velho, o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II e o Hospital Regional de Cacoal concentraram grande parte dos atendimentos, desempenhando papel essencial na garantia da assistência de média e alta complexidade à população. Outro dado importante, neste contexto: mais de 21 mil procedimentos em oftalmologia foram realizados, tratando cataratas, retinas e outras doenças que afetam a visão, resultado de projetos estratégicos de sucesso, inclusive em regiões mais distantes dos grandes centros.
Outra estratégia que deu muito certo, com resultados considerados excelentes, foi a decisão de Rocha de ampliar o atendimento, para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas, contratando hospitais privados, para ajudar a enfrentar a enorme demanda. A medida “contribuiu diretamente para a agilização dos procedimentos e para a ampliação do acesso dos pacientes aos serviços especializados”, testemunhou o Governador.
Milhares de cirurgias foram realizadas neste pacote, incluindo as ortopédicas e as oftalmológicas, através do Hospital Central, Hospital das Clínicas, Santa Marcelina de Rondônia, Complexo Hospitalar Central, Hospital de Amor Amazônia, Prontocordis, Hospital 9 de Julho e Sol Oftalmologia Porto Velho. Outro destaque desse período foi o mutirão de cirurgias de hérnia, realizado no Santa Marcelina, que beneficiou cerca de 100 pacientes do SUS, em parceria com a Sociedade Brasileira de Hérnia, reunindo profissionais renomados que vieram a Rondônia para realizarem estes procedimentos especializados.
Vários outros programas também foram realizados com sucesso, também em parceria com o Governo Federal. Melhorias em hospitais, descentralização e constantes ações em busca de alternativas viáveis para melhorar a saúde também fazem parte deste processo. Os números comprovam tudo isso.
CONGRESSO APROVA DOSIMETRIA, O ARREMEDO DE ANISTIA, QUE AINDA PODE SER CANCELADO POR LULA E PELO STF
Foi uma vitória de Pirro, daquelas que não significam nada? É o que se depreende do que os meios da política nacional estão falando sobre a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por ampla maioria, da lei da Dosimetria. Aquela que é um arremedo de anistia ampla, geral e irrestrita, mas que mesmo assim tem forte oposição exatamente daqueles que foram beneficiados por ela nos tempos dos governos militares.
Basicamente, a Dosimetria pretende diminuir as penas absurdas, dadas a pessoas inocentes, que jamais tiveram o amplo direito de defesa, por um pretenso golpe criado por narrativas aceitas pela Suprema Corte. Todo o esforço, do lado dos esquerdistas, seu governo e seu maior aliado, o STF, foi para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, há uma tentativa de ao menos mandar para casa milhares de injustiçados.
Mas o presidente Lula vai sancionar a Dosimetria? Todos os seus aliados garantem que não. E que mesmo que ele não assine e o Congresso promulgue, o STF vai reconhecer que cometeu exageros e absurdos, com vários pisoteios à Constituição? A resposta óbvia todos sabemos, mas, quem sabe, haja alguma fresta de esperança de que haja ainda alguma humanidade na decisão que liberte tantos inocentes.
DEZ VOTOS A FAVOR DA LEI DA DOSIMETRIA NA BANCADA FEDERAL. SÓ CONFÚCIO MOURA FOI CONTRA
Da bancada federal rondoniense, dos onze membros, apenas o senador Confúcio Moura votou contra a lei que concede anistia parcial aos presos do 8 de janeiro. Governista fiel, Confúcio segue como uma voz destoante dos demais membros da bancada, a maioria conservadora ou de direita. Em todas as questões importantes, o mais idoso dos senadores rondonienses vota sempre a favor da esquerda, embora em seus discursos negue que seja esta sua ideologia.
Os outros dois senadores – Marcos Rogério e Jaime Bagattoli – foram ardorosos defensores da anistia ampla, geral e irrestrita e, no que foi possível, da Lei da Dosimetria. Ambos foram firmes a favor dos injustiçados de 8 de Janeiro. Marcos Rogério fez duros pronunciamentos contra as decisões do STF e principalmente do ministro Alexandre de Moraes.
Já Jaime Bagattoli afirmou: “venho defendendo, desde o primeiro momento, que não houve uma tentativa de golpe de Estado. E sigo acreditando que a verdadeira saída para a pacificação seja uma anistia ampla. Só que esta não foi a via que prosperou, mas ainda assim votei a favor do projeto, porque reconheço que ele representa um avanço importante para minimizar as injustiças e o sofrimento que as penas impostas pelo STF trouxeram a centenas de famílias pelo Brasil”.
Na Câmara Federal, todos os oito deputados foram favoráveis ao projeto de lei da Dosimetria.
OS MULETA DE VOLTA ÀS URNAS: AMAURI QUER SER DEPUTADO FEDERAL E CÁSSIA TENTA NOVO MANDATO NA ASSEMBLEIA
Os Muleta de Jaru estão de volta à política. Para a eleição do ano que vem, pelo menos dois nomes da família já estão confirmados. Um deles é o ex-deputado federal Amauri dos Santos, que estaria acertando seu ingresso no Avante, partido comandado em Rondônia pelo ex-deputado estadual Jair Montes. Cássia dos Muleta, que também teve um mandato na Assembleia Legislativa entre 2019 e 2022, formará dobradinha com Amauri, como representantes de uma família que, durante muitos anos, dominou a política da sua cidade.
Amauri dos Santos, que também foi prefeito de Jaru, teve uma carreira política conturbada. Depois de sua passagem pela Prefeitura, foi eleito deputado estadual em 2006 com quase 12 mil votos. Antes, por apenas quatro votos (fez 15.208), perdeu a chance de representar Rondônia na Câmara Federal. Em 2022 concorreu novamente, desta vez contra o prefeito João Gonçalves Filho, eleito com mais de 19.300 votos contra os 8.600 de Amauri. Depois de enfrentar uma série de problemas com a Justiça, o ex-prefeito de Jaru está de volta, agora querendo uma cadeira na Câmara Federal.
Cássia foi eleita deputada em 2018 com 10.033 votos, estreando na política e se destacando como líder feminina dos Muleta. Seu marido, João Batista dos Santos, conhecido como João da Muleta, foi deputado estadual por três mandatos. Cássia teve atuação destacada na Assembleia, mas não conseguiu se reeleger, embora tenha feito 9.834 votos em 2022. Agora ela volta, tentando um novo mandato. Ela estava no Podemos quando foi deputada e não há certeza de que permanecerá na sigla.
