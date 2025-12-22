Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreende diversas armas

Publicada em 22/12/2025 às 14h10
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Cacoal, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Cacoal e do Núcleo de Inteligência (NI), cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de E.F.S., investigado por violência doméstica.
A ação foi desencadeada após a vítima relatar agressões físicas, ameaças e intimidação com uso de armas de fogo. Durante o cumprimento do mandado, os policiais localizaram e apreenderam armas e munições que estavam no imóvel, garantindo a retirada do material e reforçando a segurança da vítima.
A atuação integrada das unidades reforça o compromisso da Polícia Civil na apuração de crimes de violência doméstica e na proteção das vítimas, assegurando resposta rápida e efetiva diante de situações de risco.
Denúncias podem ser realizadas pelo número 197, ou diretamente nas delegacias.
