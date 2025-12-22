Prefeitura de Rolim de Moura adere linha de crédito Proampe Agro

Publicada em 22/12/2025 às 14h16
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) reforça a importância do Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios, o PROAMPE, que ao longo dos últimos anos tem sido um dos principais instrumentos de fomento ao desenvolvimento econômico do município. Desde o início das operações do programa na cidade, em 2021, mais de R$ 15 milhões já foram aplicados na economia local por meio de operações de microcrédito, beneficiando centenas de empreendedores.
Como parte da ampliação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, o Governo do Estado lançou recentemente o Proampe Agro, uma nova linha de crédito específica para o setor rural, que passa a atender pequenos produtores rurais familiares, além de cooperativas e associações de produção legalmente constituídas. A modalidade tem como objetivo fortalecer o campo, incentivar a produção e garantir melhores condições de investimento para quem vive e trabalha na zona rural.
O Proampe Agro oferece crédito de até R$ 100 mil, com carência de até seis meses e prazo de pagamento que pode chegar a 36 meses, com parcelas ajustadas à realidade do produtor, podendo ser mensais, semestrais ou anuais. Os recursos podem ser utilizados tanto para capital de giro quanto para investimentos fixos, como aquisição de equipamentos, melhorias na produção e estruturação das atividades rurais, com taxas de juros calculadas com base na Selic acrescida de 0,5% ao mês.
O atendimento do PROAMPE em Rolim de Moura ocorre por meio da agência instalada no prédio da Prefeitura Municipal, onde os empreendedores encontram orientação técnica, acompanhamento e apoio durante todas as etapas do processo de solicitação do crédito.
A atuação da unidade local tem colocado o município entre os que mais se destacam no estado em volume de recursos aprovados, resultado da parceria entre o Governo de Rondônia, a Prefeitura de Rolim de Moura e as instituições financeiras credenciadas.
A Prefeitura de Rolim de Moura orienta que os interessados em acessar o PROAMPE, inclusive na modalidade Agro, procurem a agência do programa na própria prefeitura.
