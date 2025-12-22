Jaru ganhará novo Terminal Rodoviário; recurso de mais de R$ 8,5 milhões para a execução da obra foi destinado pelo Governo

Publicada em 22/12/2025 às 14h36
O prefeito Jeverson Lima e o Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia, Elias Rezende, anunciaram nesta quinta-feira (18), as obras de construção de um novo Terminal Rodoviário Interestadual amplo, moderno e funcional no município de Jaru.
O investimento de mais de R$ 8,5 milhões será executado pela Prefeitura de Jaru, por meio de recursos destinados pelo Governo do Estado.
O novo espaço contará com fachada espelhada, salas de embarque e desembarque, fonte de água, restaurante, barbearia, além de outros serviços que proporcionarão mais conforto, segurança e comodidade aos passageiros. O projeto também inclui ponto de táxi, moto táxi, estacionamento e área de convivência externa.
Segundo o prefeito, o próximo passo será a realização do processo licitatório para, em seguida, iniciar as obras.
O prefeito enalteceu e destacou ainda a importância da parceria com o governo do estado, para que a obra deixe de ser um sonho e se torne realidade. “Quero mais uma vez, reiterar os meus mais sinceros agradecimentos ao Governador Coronel Marcos Rocha e ao Secretário-Chefe da Casa Civil, Elias Rezende, pelo compromisso e dedicação com o município de Jaru”, disse.
O prefeito lembrou também outras ações executadas por meio da parceria, que, somente neste ano, ultrapassam a casa dos R$ 50 milhões como por exemplo as obras de pavimentação da Linha 625, que seguem avançando, assinatura do convênio para a sinalização de trânsito, asfalto novo em diversos bairros e, agora, o novo Terminal Rodoviário Interestadual.
