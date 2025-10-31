Nome inédito de candidato a governador, Arildo Lopes deixa Secretaria Geral da Ale-RO, prefeita-reeleita de Ariquemes cotada para Eleições 2026

Publicada em 31/10/2025 às 14h00
Governador – Vários nomes estão sendo comentados em condições de disputar a sucessão estadual nas eleições gerais de outubro do próximo ano, a maioria políticos conhecidos e identificados com a a maior parte de o eleitorado de Rondônia, mas há novas lideranças, que estão se preparando e e pretendem estar concorrendo em 2026. Um deles ligado ao ensino universitário, com ramificações na capital e no interior. Não tenho autorização, ainda, para divulgar o nome, mas ele já trabalha com muita cautela e segurança junto dirigentes partidários visando fortalecer o nome, pois quer evitar especulações precoces, que acabam prejudicando um trabalho planejado, que vem sendo executado junto as lideranças regionais comprometidas com o futuro do jovem, porém promissor Estado. Quem viver verá...
Despedida – Após um longo período no comando da Secretaria Geral da Assembleia Legislativa desde a gestão do ex-presidente Hermínio Coelho, até a atual, de Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), Arildo Lopes deixa o cargo. Arildo ficou fora da secretaria somente na legislatura anterior, de dois anos do atual presidente Redano. Hoje (31) foi organizado um café da manhã com convidados na despedida de Arildo do Poder Legislativo, evento dos mais prestigiados, devido ao elevado grau de amizade, que ele consolidou no comando de importante e difícil cargo. Arildo assumirá a partir de segunda-feira (3) a Secretaria Geral de Governo (SGG) da Prefeitura de Porto Velho. É o mais novo integrante da equipe do prefeito Leo Moraes (Podemos). Arildo foi o Chefe de Gabinete de Leo, quanto o hoje prefeito, esteve no comando do Detran-RO, no primeiro mandato do governador Marcos Rocha (UB).
Furtos – Esta semana a Polícia Civil (PC), via Denarc (Departamento de Narcóticos) cumpriu oito mandatos de busca e apreensão sendo quatro deles em Porto Velho, dois em Cacoal e dois em Guajará-Mirim. O objetivo da operação (PowerCut), que foi realizada simultaneamente em Brasília visando o combate ao furto de cabos elétricos, e também de os receptadores responsáveis pela compra do material furtado. Os organismos policiais identificaram uma rede criminosa com atuação interestadual operando no furto, transporte e revenda ilegal do cobre e de outros materiais elétricos. Novas diligências serão realizadas, visando minimizar a situação no combate e controle da criminalidade organizada, composta de marginais, que furtam e também de os receptadores, tão bandidos como os demais.
BR 364 – O trecho da BR 364 entre Porto Velho a Ji-Paraná, com cerca de 380 km está com vários pontos (terceiras pistas, duplicação de pouco mais de 100km, passarelas, paradas de ônibus, passagens da fauna, e outras melhorias) sendo recuperados pelo Consórcio 4UM/Opportunity, a empresa 4M Investimentos pelo Banco Opportunity e está com o tráfego comprometido. É enorme o movimento de carretas e de veículos de passeio. O trecho entre a Fazenda Nova Vida-Jaru-Ouro Preto do Oeste-Ji-Paraná é o mais difícil e perigoso, devido as curvas e enorme movimento, pois o percurso é bem sinuoso e exige atenção redobrada, situação que fica mais comprometida à noite. O consórcio assumiu o trecho de Porto Velho a Vilhena, com cerca de 700km e investimentos em torno de R$ 10 bilhões nos próximos anos. As obras emergenciais estão sendo realizadas com prioridade na ligação da capital a Ji-Paraná, que é mais difícil e de maior circulação de veículos.
Deputada? – Comenta-se a “boca-pequena” na região polarizada por Ariquemes, que a prefeita-reeleita, Carla Redano (UB) poderá disputar cargo eletivo nas eleições gerais de 2026. Tudo dependerá do futuro político do marido, Alex Redano (Republicanos), que é o presidente da Assembleias Legislativa (Ale). Por enquanto não é possível abordar o assunto com detalhes, mas as fontes afirmam, que Redano poderá buscar galgar patamares mais elevados na política regional, e Carla concorrer ao Parlamento estadual. Como estamos a 11 meses das eleições e das convenções partidárias para escolha dos candidatos (20 de julho a 5 de agosto) muito do que se comenta hoje será apagado, mas as negociações entre dirigentes partidários são intensas e existe sim, a possibilidade de Carla, que está no segundo mandato de prefeita concorrer no próximo ano. Quem viver verá...
Apostas sobre quais serão os deputados estaduais que disputarão a reeleição com chances de sucesso e estar entre os mais bem votados já ocorrem nos bastidores da política. Estão na lista Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o mais bem votado em 2022 com 25.603 votos, Yeda Chaves (UB-PVH), segunda mais bem votada (24.667 votos), e Ismael Crispin (Sem partido-São Miguel do Guaporé), que somou 23.417 votos +++ Mas não há como descartar Cirone Deiró (UB-Cacoal), Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Marcelo Cruz (PRTB-PVH), Luiz do Hospital (MDB-Jaru). Entre os cinco mais bem votados também estaria Alex Redano, que teria reeleição garantida, mas que poderá concorrer a cargo majoritário +++ A colega de trabalho Veronilda Lima não esquece dos amigos e citou o colunista em um grupo de jornalistas em assunto envolvendo futebol. De fato, Verô, a coluna também aborda o futebol, mais ainda, quando o Palmeiras conseguiu uma vitória das mais expressivas na noite de quinta-feira (30) ao vencer o LDU por 4x0 se classificando para a final da Libertadores +++ Em novembro Palmeiras e Flamengo decidem a Libertadores em jogo único, que será realizado em Lima, no Peru no Monumental no dia 29 de novembro. Temos que reconhecer, que hoje, são as duas melhores equipes do Brasil.
