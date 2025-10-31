Natal Mais Farto em Chupinguaia: Deputado Luizinho Goebel Destina R$ 150 Mil para
Por Assessoria
Publicada em 31/10/2025 às 13h40
Nos acompanhe pelo Google News

 Uma importante articulação política resultou em um significativo reforço para as famílias carentes de Chupinguaia em Rondônia, com foco nas festividades de fim de ano. O deputado estadual Luizinho Goebel recebeu a primeira-dama do município, Ana Karla Amorim, na Assembleia Legislativa (ALE), onde foi confirmada a liberação de R$ 150 mil em recursos.

O montante de R$ 150 mil foi integralmente destinado à aquisição de cestas básicas. O objetivo é fortalecer o apoio social e proporcionar segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade, melhorando o período de Natal.

 O deputado Luizinho Goebel utilizou suas redes sociais para destacar o compromisso:

"Atendendo ao pedido da primeira-dama do município de Chupinguaia, destinamos R$150 mil em recursos para a aquisição de cestas básicas, beneficiando as famílias que mais precisam de apoio e solidariedade. Esse investimento reforça nosso compromisso em cuidar das pessoas, levando mais dignidade e segurança alimentar para as famílias de Chupinguaia."

A primeira-dama Ana Karla Amorim celebrou o resultado da reunião, enfatizando que o recurso transformará a qualidade do auxílio alimentar:

Ampliação Recorde: Com o novo aporte de R$ 150 mil, a cesta básica distribuída no município saltará de 17 itens para um total de 26 itens.
Melhor Natal: A ampliação visa não apenas aumentar a quantidade, mas também a qualidade dos alimentos, garantindo que as famílias tenham mais “alegrias” e um “Natal feliz”.

A primeira-dama expressou sua gratidão ao deputado: “agora com esse 150 mil a nossa cesta básica que antes tinha 17 itens passa a ter 26 itens. É mais qualidade na mesa das nossas famílias e trazendo mais alegrias... Então não é uma cesta, é um cestão.”

O recurso já estaria na conta do município para que a compra dos produtos para o Natal e a distribuição possam ser efetuadas.

Política PARCERIA
Imprimir imprimir