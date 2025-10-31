Natal Mais Farto em Chupinguaia: Deputado Luizinho Goebel Destina R$ 150 Mil para

Publicada em 31/10/2025 às 13h40
Uma importante articulação política resultou em um significativo reforço para as famílias carentes de Chupinguaia em Rondônia, com foco nas festividades de fim de ano. O deputado estadual Luizinho Goebel recebeu a primeira-dama do município, Ana Karla Amorim, na Assembleia Legislativa (ALE), onde foi confirmada a liberação de R$ 150 mil em recursos.
O montante de R$ 150 mil foi integralmente destinado à aquisição de cestas básicas. O objetivo é fortalecer o apoio social e proporcionar segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade, melhorando o período de Natal.
O deputado Luizinho Goebel utilizou suas redes sociais para destacar o compromisso:
"Atendendo ao pedido da primeira-dama do município de Chupinguaia, destinamos R$150 mil em recursos para a aquisição de cestas básicas, beneficiando as famílias que mais precisam de apoio e solidariedade. Esse investimento reforça nosso compromisso em cuidar das pessoas, levando mais dignidade e segurança alimentar para as famílias de Chupinguaia."
A primeira-dama Ana Karla Amorim celebrou o resultado da reunião, enfatizando que o recurso transformará a qualidade do auxílio alimentar:
Ampliação Recorde: Com o novo aporte de R$ 150 mil, a cesta básica distribuída no município saltará de 17 itens para um total de 26 itens.
Melhor Natal: A ampliação visa não apenas aumentar a quantidade, mas também a qualidade dos alimentos, garantindo que as famílias tenham mais “alegrias” e um “Natal feliz”.
A primeira-dama expressou sua gratidão ao deputado: “agora com esse 150 mil a nossa cesta básica que antes tinha 17 itens passa a ter 26 itens. É mais qualidade na mesa das nossas famílias e trazendo mais alegrias... Então não é uma cesta, é um cestão.”
O recurso já estaria na conta do município para que a compra dos produtos para o Natal e a distribuição possam ser efetuadas.
