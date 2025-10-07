Namorada de Belo leva cusparada em “A Fazenda” e viraliza: “Gosta muito de aparecer”

Publicada em 07/10/2025 às 15h42
A confusão tomou conta de A Fazenda nesta terça-feira (7) após uma briga explosiva entre Carol Lekker, fazendeira da semana, e Rayane Figliuzzi, a Miss Bumbum e namorada do cantor Belo. O desentendimento começou durante o trato das hortas e terminou em troca de cusparadas, rendendo grande repercussão nas redes sociais.
Tudo começou quando Carol foi supervisionar as tarefas e provocou: “Engraçado, não ajudou no trato nenhum dia e no dia que a câmera está, ela vem ajudar. Gosta muito de aparecer.”
Rayane rebateu com ironia e ataques: “Ainda faz mal feito, tá cheio de erva-daninha! A Michelle te ensinou ontem, enrolou o dia inteiro. A preguiça nasceu com ela!”
O clima ficou tenso quando a modelo chamou a rival de “criminosa” e mandou que ela saísse do local. Irritada, Carol cuspiu no rosto de Rayane, que se afastou, mas voltou e revidou com outro cuspe na direção da fazendeira.
O episódio viralizou nas redes sociais, com fãs e internautas criticando a postura das duas peoas e pedindo medidas da produção do reality.
