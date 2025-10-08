Mulher é alvejada a tiros na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 08/10/2025 às 09h30
Na madrugada desta quarta-feira, 8 de outubro, uma mulher foi baleada na Rua Dourado, localizada no bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho. A vítima, que estava acompanhada do companheiro, foi alvo de um ataque a tiros.
De acordo com informações obtidas no local, a mulher e seu companheiro estavam saindo de uma residência quando foram surpreendidos por um suspeito. O agressor estava em uma motocicleta, se aproximou do casal e efetuou vários disparos de arma de fogo em direção à vítima.
Após o ataque, o criminoso fugiu imediatamente do local, tomando rumo ignorado pelas autoridades. A mulher foi atingida e caiu na frente da residência. Seu companheiro não foi ferido durante a ação.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e compareceu à Rua Dourado para registrar a ocorrência e iniciar as buscas pelo autor dos disparos.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vítima. Com o apoio de uma Unidade de Suporte Avançado, a mulher foi encaminhada para o hospital em estado de saúde considerado grave. A Polícia Civil deverá investigar a autoria e a motivação do crime.
