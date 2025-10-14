GARANTIA DE JUSTIÇA

MPRO obtém condenação de dois homens por homicídio de socioeducador em Porto Velho

A ação penal nº 7007361-54.2023.8.22.0001 analisou a morte da vítima Otacílio Ramos Guimarães Filho, funcionário público estadual (socioeducador), ocorrida em 13 de janeiro de 2023