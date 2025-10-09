MPRO ministra palestra sobre prevenção à violência doméstica para Corpo de Bombeiros

Publicada em 09/10/2025 às 14h34
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) realizou a palestra "A importância da prevenção e do combate à violência doméstica e familiar” voltada aos integrantes do Corpo de Bombeiros em Ariquemes, na quarta-feira (8/10). O objetivo é orientar e fortalecer a atuação dos agentes públicos no enfrentamento à violência contra mulheres.
A palestra foi ministrada pela promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta, titular da 7ª Promotoria de Justiça de Ariquemes. Durante o encontro, foram apresentados dados do Mapa da Violência do MPRO e do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, além de explicada a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).
A palestrante também explicou como funciona o projeto “Face a Face”. Nele, pessoas que receberam medidas protetivas participam de encontros educativos em que são mostradas as formas de violência, as consequências legais e sociais, e o que pode acontecer se a medida for desrespeitada.
Na palestra a promotora de Justiça explicou que o Corpo de Bombeiros pode colaborar com a prevenção, ao realizar palestras em escolas e comunidades. Além disso, pode treinar seus agentes para identificar sinais de violência durante atendimentos, como chamados médicos ou incêndios.
A promotora de Justiça destacou que os bombeiros atuam diretamente em emergências e podem encontrar casos graves de violência, como agressões ou tentativas de feminicídio. Ela orientou que, ao identificarem essas situações, os militares devem acionar a rede de proteção, formada pelo MPRO, Polícia Militar, Defensoria Pública e outros órgãos. “Foi uma excelente experiência, e a participação ativa da corporação demonstrou o comprometimento com o fortalecimento institucional e a troca de conhecimentos”, finalizou Elba.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!