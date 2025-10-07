Operação

MPRO deflagra a segunda fase da Operação Arigós, visando desarticular financeiramente associação criminosa atuante em Unidade de Conservação

A Operação visa cumprir decisão proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho, que determinou diversas medidas cautelares assecuratórias em desfavor dos investigados