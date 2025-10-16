MPF se reúne com prefeitura de Porto Velho (RO) e Jirau Energia para regularizar compensações sociais por hidrelétrica

Publicada em 16/10/2025 às 10h47
O Ministério Público Federal (MPF) participou, nesta quarta-feira (15), de uma reunião com o prefeito de Porto Velho (RO), Léo Moraes, a equipe técnica da prefeitura e representantes da Jirau Energia para tratar da execução de compensações sociais pendentes em área atingida pela Usina Hidrelétrica de Jirau.
O encontro, realizado na sede da prefeitura de Porto Velho, teve como objetivo acompanhar o cumprimento dos acordos firmados e discutir medidas para garantir a efetividade das compensações sociais. Também foram abordadas as ações judiciais em andamento relacionadas a obrigações ainda não atendidas pelo consórcio responsável pelo empreendimento.
O MPF reforçou a importância de transparência e do cumprimento rigoroso dos compromissos, enquanto a prefeitura se comprometeu a acompanhar os processos e garantir a regularidade das medidas. A Jirau Energia apresentou propostas de atualização dos cronogramas de execução, com previsão de novos encontros de acompanhamento.
O Ministério Público Federal destacou que o cumprimento das compensações não é apenas uma questão legal, mas também de justiça social e responsabilidade institucional, assegurando que os benefícios do empreendimento cheguem efetivamente à população afetada.
