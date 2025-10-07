Motorista é preso com mais de 20 quilos de drogas após capotar caminhonete

Publicada em 07/10/2025 às 09h15
Um morador de Rolim de Moura foi preso no início da noite desta segunda-feira (06), após capotar uma caminhonete Toyota SW4 na RO-010, próximo ao município de Novo Horizonte do Oeste.
O indivíduo transportava mais de 20 quilos de drogas e acabou sendo detido por uma equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar do 10° Batalhão.
De acordo com informações preliminares, o indivíduo seguia pela rodovia no sentido Costa Marques a Rolim de Moura, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e capotou o veículo.
A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, durante a verificação no local do acidente, encontrou diversos pacotes contendo entorpecentes dentro da caminhonete.
O motorista saiu ileso do acidente e em seguida. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP em Nova Brasilândia do Oeste, onde deverá responder por crime de tráfico de drogas.
A quantidade exata e o tipo do entorpecente apreendido, assim como a identidade do acusado ainda serão confirmados pelas autoridades competentes.
