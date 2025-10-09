Motociclista tem veículo esmagado por carreta na BR-364

Por JaruOnline
Publicada em 09/10/2025 às 08h30
Uma motociclista ficou ferida e, por pouco, não perdeu a vida após se envolver em um grave acidente com uma carreta bitrem na BR-364, próximo ao Setor 08, em Jaru.
O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (8), nas proximidades da entrada do laticínio Italac. Segundo informações, a condutora da moto teria perdido o controle do veículo, que acabou parando debaixo da carreta.
Por sorte, a mulher não foi atingida pelas rodas do caminhão, sofrendo apenas ferimentos e sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal de Jaru.
A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e localizou o caminhoneiro já a algumas centenas de metros do ponto do acidente, no Posto Aliança.
