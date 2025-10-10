Motociclista morre em colisão com carro na na BR-364

Por Newsrondonia
Publicada em 10/10/2025 às 09h15
Publicada em 10/10/2025 às 09h15
Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde desta quinta-feira (09), em um grave acidente na altura do km 50 da BR-364, entre os municípios de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.
As primeiras informações dão conta que o motociclista em uma Honda 650 cilindradas teria batido violentamente na lateral de um táxi que saiu de repente do acostamento, e com a forte colisão morreu na hora.
O condutor do táxi por sua vez teria informado que um trator que roçava a margem da via atrapalhou sua visão. A PRF foi chamada para controlar o fluxo de veículos no local.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!