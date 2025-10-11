Motociclista morre após colisão com táxi na RO-460 em Buritis

Publicada em 11/10/2025 às 09h00
Um trágico acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (10) tirou a vida de Rodrigo, morador de São Miguel do Guaporé. A colisão aconteceu na RO-460, nas proximidades do Rodeio, no município de Buritis (RO), e envolveu uma motocicleta e um táxi.
De acordo com informações preliminares, Rodrigo seguia de moto com uma prima na garupa quando, ao passar por um quebra-molas, perdeu o controle do volante e colidiu frontalmente com o táxi que trafegava no sentido Ariquemes. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A passageira, que segundo informação é prima da vítima, foi socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Regional de Buritis. Inicialmente, foi relatado que ela sofreu apenas ferimentos leves, mas seu estado de saúde inspira cuidados.
A Polícia Militar atendeu à ocorrência, controlou o trânsito na rodovia que ficou parcialmente interditada, e isolou a área para os trabalhos da Perícia Técnica.
Rodrigo era natural de São Miguel do Guaporé, onde seus pais ainda residem. No entanto, segundo informações de familiares, o sepultamento deve ocorrer em Buritis, onde moram outros parentes.
