Motociclista fica gramente ferido após colisão com carro em Rolim de Moura

Publicada em 14/10/2025 às 14h20
Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (14), em Rolim de Moura.
Conforme apurado, o condutor de uma motocicleta seguia pela Rua Jaguaribe, sentido à Av. 25 de Agosto, quando foi atingido por um veículo, que seria um Gol de cor branca, que trafegava pela Avenida Porto Velho.
Após a colisão, o condutor — ou condutora — do automóvel teria se evadido do local.
Devido ao forte impacto e à queda, o motociclista, que ainda não foi identificado, ficou inconsciente ao solo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA, apresentando um quadro de traumatismo craniano, onde necessitou ser intubado pela equipe médica e aguarda transferência para uma unidade hospitalar.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência de acidente de trânsito. Os trabalhos periciais para apurar a dinâmica do acidente ficaram sob responsabilidade da equipe da Politec.
