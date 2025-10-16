Lula diz que Congresso vive “nível mais baixo da história” e critica avanço da extrema direita

Publicada em 16/10/2025 às 09h03
Em um discurso marcado por críticas e recados políticos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a questionar a atual formação do Congresso Nacional, durante cerimônia em homenagem ao Dia dos Professores, realizada nesta quarta-feira (15) no Rio de Janeiro.
O petista afirmou que o Parlamento “nunca teve um nível tão baixo”, referindo-se aos parlamentares de extrema direita que conquistaram cadeiras nas últimas eleições. “O Hugo [Motta] é presidente desse Congresso, ele sabe que nunca houve um Congresso de nível tão baixo como o atual. Essa extrema direita é o que há de pior”, disse Lula, dirigindo-se ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara.
O comentário veio logo depois de vaias dirigidas a Motta por parte do público presente. Os protestos foram motivados pela proposta de anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro, o que levou Lula a intervir e demonstrar solidariedade ao parlamentar, pedindo respeito.
Durante o evento, o presidente também retomou o debate sobre as eleições de 2026, advertindo seus apoiadores sobre o risco de retorno da direita ao poder. Segundo ele, o governo anterior teria desmontado políticas sociais e recolocado o país no mapa da fome.
Sem citar nomes, Lula atacou a gestão de Jair Bolsonaro e ironizou o desempenho do antigo ministro da Saúde durante a pandemia. “Tinha um ministro que não entendia nada de saúde”, disparou, em tom de indignação.
Uma pesquisa da Genial/Quaest, divulgada em setembro, reforça o clima de desconfiança que o presidente mencionou: 52% dos brasileiros afirmam não confiar no Congresso Nacional, tornando o Legislativo o poder com menor credibilidade entre os Três Poderes.
