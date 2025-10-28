Luizinho Goebel solicita ao Governo melhorias e ampliação do quadro de profissionais na Escola Paulo Freire

Publicada em 28/10/2025 às 08h20
O deputado estadual Luizinho Goebel apresentou duas indicações ao Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), solicitando investimentos e reforço no quadro funcional da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo Freire, localizada em Vilhena.
As proposições, protocoladas no dia 23 de setembro de 2025, têm como objetivo promover a melhoria da infraestrutura e da qualidade do ensino na unidade escolar, que atende um número crescente de alunos na rede pública estadual.
Na primeira indicação, o parlamentar solicita a construção de um auditório, vestiários junto à quadra poliesportiva e novos banheiros para atender alunos, professores e servidores da instituição. De acordo com Goebel, os novos espaços proporcionarão um ambiente mais adequado e confortável para o desenvolvimento de atividades educacionais, esportivas, culturais e sociais, contribuindo para o bem-estar e a integração da comunidade escolar.
“Esses elementos são essenciais para a promoção da saúde, o bem-estar e a integração social. A criação de novos ambientes trará valorização à escola e permitirá a realização de eventos e competições em um espaço adequado e seguro”, descreve o deputado na justificativa.
Na segunda proposta, Luizinho Goebel pede a atualização e ampliação do quadro de professores e profissionais da educação da Escola Paulo Freire. Segundo ele, o aumento constante no número de matrículas no ensino fundamental e médio tem gerado sobrecarga nos docentes e nas equipes técnicas, comprometendo o padrão de qualidade do ensino.
O deputado argumenta que a medida busca garantir o cumprimento da legislação educacional, elevar a qualidade pedagógica e assegurar uma gestão eficiente da unidade escolar. Goebel destaca ainda que a valorização dos profissionais e a adequação do número de servidores estão alinhadas às metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014).
“Ampliar o quadro de professores e técnicos não é apenas uma conveniência administrativa, mas uma necessidade essencial para garantir a efetividade da política educacional estadual”, reforçou o parlamentar.
As duas indicações seguem para análise do Governo de Rondônia e da SEDUC, que deverão avaliar a viabilidade das demandas apresentadas.
