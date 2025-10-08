Lançamento Nacional das Carretas de Saúde da Mulher amplia acesso a exames e consultas em Porto Velho

Publicada em 08/10/2025 às 16h31
No dia 10 de outubro, às 9h, será realizado o lançamento histórico das Carretas de Saúde da Mulher, em uma ação simultânea em todo o país.
A iniciativa faz parte do programa “Agora Tem Especialistas”, do Governo Federal, em conjunto com o município de Porto Velho, e visa ampliar o acesso da população feminina a serviços essenciais de saúde.
A carreta que ficará em frente à Maternidade Municipal Mãe Esperança estará equipada para oferecer diversos exames especializados, como mamografia, exame preventivo, ultrassonografia transvaginal, exames de colo e mama, além de consultas com ginecologistas e biópsias de mama e colo do útero.
O atendimento será destinado prioritariamente às mulheres que estão na fila da regulação, as quais serão previamente contatadas para agendamento.
A unidade móvel permanecerá disponível por 30 dias, com uma média diária de 60 atendimentos.
O objetivo principal do programa é garantir um atendimento especializado e descentralizado, facilitando o acesso a exames e consultas fundamentais para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças que afetam a saúde da mulher.
