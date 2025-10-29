Laerte Gomes destina mais de R$ 1,6 milhão para fortalecer a saúde de Ji-Paraná

Publicada em 29/10/2025 às 08h20
Vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD) (Foto: Arquivo | Secom)
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD), anunciou o empenho de mais de R$ 1,6 milhão em recursos destinados à área da saúde de Ji-Paraná, por meio de emenda parlamentar.
Do total, R$ 1 milhão será investido na realização de cirurgias eletivas, ajudando a reduzir a fila de espera e garantindo mais qualidade de vida à população. Já R$ 600 mil serão aplicados pela Prefeitura Municipal na aquisição de duas ambulâncias, que serão disponibilizadas para atender os distritos de Nova Colina e Nova Londrina.
De acordo com o deputado, esse investimento reforça seu compromisso permanente com a saúde pública do município.
