Laerte Gomes confirma empenho de R$ 1 milhão para realização de cirurgias eletivas em Espigão do Oeste

Publicada em 30/10/2025 às 14h10
O deputado Laerte Gomes (PSD) confirmou o empenho de R$ 1 milhão, viabilizado através de emenda parlamentar de sua autoria, para o município de Espigão do Oeste. O recurso foi destinado em atendimento à solicitação da vereadora Nadja Lagares e de Décio Lagares, e será aplicado na área da saúde pública.
O investimento será utilizado na realização de cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, como hérnia, vesícula, histerectomia, laqueadura, entre outras, que serão executadas por profissionais que atendem no Hospital Municipal Angelina Georgetti.
De acordo com o deputado Laerte Gomes, o recurso representa um importante passo para reduzir as filas de espera e garantir mais qualidade no atendimento à população.
“Nosso mandato tem priorizado investimentos na saúde, especialmente nas cirurgias eletivas, que impactam diretamente na vida das pessoas. Esse recurso vai permitir que muitos pacientes sejam atendidos com mais agilidade e dignidade”, destacou o parlamentar.
A vereadora Nadja Lagares agradeceu o apoio do deputado e ressaltou a importância da parceria.
“Essa confirmação é uma grande conquista para Espigão do Oeste. É um recurso que vai atender pessoas que há muito tempo aguardam por uma cirurgia e não têm condições de custear o tratamento. Somos muito gratos ao deputado Laerte Gomes por essa atenção e compromisso com nosso município”, afirmou.
Com mais essa ação, o deputado reforça seu compromisso com a saúde pública e com o fortalecimento das parcerias que trazem resultados concretos para a população.
