JUSTIÇA

Justiça Federal barra operação da Funai após queima de casas no interior de Rondônia e cita erro na demarcação da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau

Decisão do desembargador federal Newton Ramos mantém posse de colonos que ocupam a área há mais de 40 anos e determina envio do caso à Comissão de Soluções Fundiárias; deputado Lúcio Mosquini comemora medida e cobra reconstrução de casas queimadas pela Funai