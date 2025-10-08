Jovem é executado a tiros enquanto andava de bicicleta na zona Leste

Publicada em 08/10/2025 às 09h30
Na noite desta terça-feira (07), um jovem identificado como Renan Vinícius foi executado com vários disparos de arma de fogo enquanto transitava de bicicleta pela Rua Guajuvira, no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações de testemunhas, a vítima havia saído recentemente do sistema prisional e seguia pela via quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo sacou uma arma e efetuou cerca de seis disparos contra Everton, que foi atingido e caiu ao solo, agonizando até a morte antes da chegada do socorro.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, constatou que o jovem já estava sem vida. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu apenas para confirmar o óbito.
