Jovem é atacado a tiros na zona Leste de Porto Velho

Publicada em 01/10/2025 às 08h50
Na noite desta terça-feira (30), um jovem ainda não identificado foi alvo de uma tentativa de homicídio em frente à sua residência, localizada na Rua Dourados, bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.
Conforme informações apuradas pela equipe de reportagem, dois homens em uma bicicleta chegaram ao local e chamaram a vítima pelo nome. Assim que o jovem abriu o portão, foi surpreendido com aproximadamente seis disparos de arma de fogo. Por sorte, nenhum dos tiros atingiu a vítima, que conseguiu sair ilesa.
Após a ação criminosa, a dupla fugiu rapidamente, tomando rumo desconhecido. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência no local. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!