Jean Mendonça destina mais de R$ 1,5 Milhão em recursos para agricultura em Espigão do Oeste

O deputado Jean Mendonça (PL) tem sido um parceiro dos agricultores do município de Espigão do Oeste, com a destinação de mais de R$ 1,5 milhão para a compra de tratores e implementos agrícolas. Este investimento é um reflexo do compromisso do parlamentar em apoiar as associações rurais do município, reforçando a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento econômico local.
Recentemente, foi confirmada a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, atendendo a Associação dos Produtores Rurais Beira Rio (APRORIO). Segundo o deputado, a aquisição de um trator e uma colhedora de forragens vai melhorar as condições de trabalho dos agricultores. "Essa conquista mostra a força da nossa união e do trabalho em conjunto", afirmou Mendonça em um evento recente.
Pela interlocução dos vereadores Genézio, Severino e Professor Hermes, o deputado tem conseguido viabilizar recursos que também incluem R$ 300 mil para a recuperação de estradas rurais e a entrega de calcário aos agricultores locais, uma ajuda fundamental para o cultivo e a melhoria da produção.
O trabalho de Jean Mendonça tem sido destaque não apenas nas áreas agrícolas, mas também na infraestrutura do município. O prefeito Weliton ressaltou que a proximidade do deputado com a administração local é importante para atender às demandas de Espigão do Oeste. “Temos na pessoa do deputado Jean Mendonça um amigo e parceiro da nossa administração e da população”, disse o prefeito, evidenciando a importância das parcerias políticas para o progresso do município.
Jean Mendonça reiterou seu compromisso em continuar apoiando as associações rurais, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento sustentável de Espigão do Oeste. A ação do deputado reflete um entendimento claro de que o fortalecimento da agricultura familiar é um pilar para a prosperidade econômica e social da região.
A iniciativa do deputado e a atuação em conjunto com a câmara de vereadores, por meio dos vereadores Genézio, Severino e Professor Hermes é um exemplo de como a política local pode resultar em benefícios diretos para a população. “A colaboração mútua entre representantes da Câmara de vereadores e com o deputado Jean Mendonça é essencial para que Espigão do Oeste continue avançando e superando os desafios na agricultura e na infraestrutura", afirmou o vereador Genézio.
