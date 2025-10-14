Publicada em 14/10/2025 às 10h18
Israel diz que atirou contra palestinos que se aproximaram de suas tropas em Gaza; 5 morrem
Segundo Exército israelense, suspeitos violaram linha militar estabelecida por acordo assinado por Israel e Hamas que finalizou guerra em Gaza. Este é o primeiro incidente registrado no cessar-fogo, em vigor desde sexta (10).
O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (14) que atirou contra "vários suspeitos" que violaram as linhas de suas tropas na Faixa de Gaza. Cinco pessoas morreram no incidente, afirmaram autoridades de saúde palestinas.
Este é o primeiro grande incidente do cessar-fogo na guerra em Gaza, em vigor desde sexta-feira (10) sob um acordo para encerrar o conflito assinado por Israel e Hamas na semana passada e ratificado por Donald Trump e outros líderes mundiais nesta segunda.
O Exército israelense disse que os suspeitos cruzaram uma linha estabelecida para as suas tropas, prevista pelo plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e que prevê a retirada gradual de Israel do território palestino. No final da semana passada, as tropas de Israel recuaram dentro de Gaza e passaram a ocupar cerca de 53% do território, em uma chamada "linha amarela". (Veja no mapa abaixo)
Segundo o comunicado da pasta, os suspeitos se aproximaram das tropas israelenses, que abriram fogo após "tentativas de afastar os suspeitos" não serem obedecidas. Israel chamou o incidente de uma violação do acordo de cessar-fogo e pediu para que os palestinos "sigam as instruções" e não se aproximem.
Ao todo, seis palestinos morreram nesta terça-feira em dois incidentes separados envolvendo o Exército israelense, segundo autoridades de saúde locais. Esses incidentes ocorreram em diferentes áreas de Gaza —um na Cidade de Gaza, ao norte, e outro em Khan Younis, mais ao sul—, mas ambos envolveram tiros.
Na segunda-feira, o Hamas libertou os 20 últimos reféns israelenses ainda vivos mantidos em Gaza e entregaram os restos mortais de outros quatro reféns. Em troca, Israel libertou quase 2.000 prisioneiros palestinos. Também na segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o fim de uma guerra em Gaza e a paz no Oriente Médio.
