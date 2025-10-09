Irmãos são atacados a tiros após atirador ter pulado o muro de residência

Publicada em 09/10/2025 às 08h50
Na madrugada desta quinta-feira (09), dois irmãos, de 21 e 18 anos, foram alvos de uma dupla tentativa de homicídio em uma residência localizada na Rua Dejanira Machado, bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações apuradas pela equipe do portal Hora1Rondônia, o atirador teria invadido o imóvel após pular o muro da casa. Assim que avistou uma das vítimas, efetuou um disparo que atingiu o jovem de 21 anos no ombro. O irmão mais novo, ao presenciar a cena, reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso, mas acabou sendo atingido por disparos no pescoço e nos dois ombros.
Após os tiros, o suspeito fugiu do local tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas a unidades de saúde da região. A Polícia Civil deu início às investigações para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.
