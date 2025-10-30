Investimento de R$ 2 milhões de Ezequiel Neiva garante substituição de pontes de madeira em Nova Mamoré

Publicada em 30/10/2025 às 08h56
O deputado estadual Ezequiel Neiva (UPB) tem reforçado seu compromisso com a infraestrutura rural do município de Nova Mamoré. Somente neste ano, o parlamentar destinou R$ 2 milhões para a aquisição de tubos Pead, que estão sendo utilizados na substituição de pontes de madeira em diversas estradas vicinais da região.
Recentemente, Ezequiel Neiva esteve presente na Linha 21, onde acompanhou de perto a chegada e a instalação dos tubos, trabalho executado pela Prefeitura de Nova Mamoré. “Estive na região para fazer uma vistoria dos tubos em Pead que vão substituir uma ponte de madeira aqui próximo. São tubos com 1,5 metro de diâmetro, que trarão mais segurança para todos que trafegam por aqui — seja de bicicleta, moto, carro ou caminhão”, destacou o deputado.
Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, o investimento faz parte de um amplo programa de melhorias na infraestrutura rural, que visa substituir antigas pontes de madeira por estruturas mais duráveis e seguras. “Este tem sido nosso grande trabalho: substituir as pontes de madeira por tubos metálicos e Pead, em parceria com o prefeito Marcélio Brasileiro, a Secretaria Municipal de Obras e nossos vereadores”, frisou.
O parlamentar também valorizou o apoio de suas lideranças locais, que têm colaborado na identificação das principais demandas da população. “Contamos com uma grande parceria em Nova Mamoré, com os vereadores Adalto Ferreira, Jair da 29 e Toinho Barroso, além dos secretários de Agricultura, Abílio Baiano (titular) e Zé Carlos (adjunto). Juntos, buscamos soluções para garantir a trafegabilidade e o desenvolvimento da região”, ressaltou.
Além da instalação dos tubos, Ezequiel Neiva destacou outros investimentos realizados em Nova Mamoré, como o patrolamento das estradas vicinais e a entrega de ambulâncias para fortalecer o atendimento à saúde rural.
“É uma alegria contribuir com o desenvolvimento de Nova Mamoré e melhorar a vida dos moradores da zona rural. Somente este ano, são R$ 2 milhões aplicados em tubos Pead para substituir pontes de madeira e assegurar o direito de ir e vir com mais segurança e conforto”, concluiu.
