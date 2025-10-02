Indicação do Deputado Alan Queiroz visa adquirir ambulância UTI para saúde em Mirante da Serra

Publicada em 02/10/2025 às 08h30
Com o compromisso de fortalecer a rede pública de saúde e assegurar um atendimento mais ágil e humanizado à população, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) a aquisição e disponibilização de uma ambulância do tipo Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Mirante da Serra. A demanda é uma solicitação do chefe de gabinete de Mirante da Serra, Zé Barbosa.
A indicação tem como finalidade oferecer condições adequadas para o transporte de pacientes em estado grave, reduzindo riscos durante o deslocamento até unidades de referência. Atualmente, o município enfrenta dificuldades para atender de forma imediata às demandas emergenciais que exigem suporte especializado, o que reforça a necessidade do novo veículo equipado.
O parlamentar ressaltou que a ambulância UTI é uma ferramenta indispensável para ampliar a capacidade de resposta do sistema de saúde local. "Mirante da Serra precisa e merece um atendimento de qualidade em situações de urgência. A disponibilização de uma ambulância UTI vai permitir que pacientes em estado crítico recebam suporte adequado durante o transporte, salvando vidas e dando mais tranquilidade às famílias”, finalizou.
A indicação reforça o compromisso do deputado com a melhoria contínua da saúde pública em Rondônia. A chegada de uma ambulância UTI a Mirante da Serra representa não apenas um avanço na infraestrutura da saúde municipal, mas também um passo essencial para garantir que a população tenha acesso a atendimentos de emergência com mais segurança e rapidez.
