Imagens mostram congestionamento de 24 horas em rodovia da China após feriado nacional
Por Rádio Itatiaia
Publicada em 10/10/2025 às 16h51
Imagens impressionantes mostram um engarrafamento com milhares de carros na rodovia com maior posto de pedágio da China. O excesso de carros causou cerca de 24 horas de congestionamento.

O posto de pedágio de Wuzhuang tem 36 faixas e todas foram ocupadas por carros de pessoas que voltavam do feriado do Dia Nacional, comemorado anualmente no dia 1º de outubro. As imagens são de quarta-feira (7), na volta do feriado prolongado, que durou uma semana.

Fotos e vídeos impressionantes mostram milhões de carros parados andando lentamente na rodovia, segundo o The Sun. Autoridades estimam que cerca de 120 mil veículos passaram pelo pedágio naquele dia.

Naquele dia, autoridades pediram desesperadamente para que os moradores buscassem rotas alternativas para tentar aliviar o congestionamento. O metrô e a linha de ônibus de Shenzhen estenderam o horário de funcionamento para aliviar a pressão nas ruas.

 

