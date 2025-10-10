Imagens mostram congestionamento de 24 horas em rodovia da China após feriado nacional

Publicada em 10/10/2025 às 16h51
Imagens impressionantes mostram um engarrafamento com milhares de carros na rodovia com maior posto de pedágio da China. O excesso de carros causou cerca de 24 horas de congestionamento.
O posto de pedágio de Wuzhuang tem 36 faixas e todas foram ocupadas por carros de pessoas que voltavam do feriado do Dia Nacional, comemorado anualmente no dia 1º de outubro. As imagens são de quarta-feira (7), na volta do feriado prolongado, que durou uma semana.
Fotos e vídeos impressionantes mostram milhões de carros parados andando lentamente na rodovia, segundo o The Sun. Autoridades estimam que cerca de 120 mil veículos passaram pelo pedágio naquele dia.
Naquele dia, autoridades pediram desesperadamente para que os moradores buscassem rotas alternativas para tentar aliviar o congestionamento. O metrô e a linha de ônibus de Shenzhen estenderam o horário de funcionamento para aliviar a pressão nas ruas.
🔴 National Day holiday return rush—millions heading home at the Hushan Expressway Wuzhuang Toll Station, October 7th, 10 PM. 🚗🇨🇳✨
It’s a working day tomorrow! Stay safe on the roads.#NationalDay #ReturnPeak #SafeTrip #ChinaTravel pic.twitter.com/GqjLjGPHCJ — BodhiDharma (@Bodhi_D_dharma) October 8, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!