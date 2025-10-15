IFRO promove cultura oceânica e inovação na 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Porto Velho

Publicada em 15/10/2025 às 10h26
De 13 a 17 de outubro, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), câmpus Porto Velho Zona Norte, realiza a 22ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento reconhecido como um dos maiores de divulgação científica do país. Com o tema “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, a programação convida a comunidade a mergulhar em experiências que unem conhecimento, inovação e consciência ambiental.
A SNCT tem como objetivo principal popularizar a ciência e a tecnologia, promovendo o diálogo entre pesquisadores, estudantes, professores e a sociedade em geral. A proposta é mostrar como a ciência pode ser uma ferramenta de transformação social e melhoria da qualidade de vida, especialmente diante dos desafios climáticos atuais.
Abertura com autoridades e incentivo à pesquisa
A cerimônia de abertura contou com a presença da Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Xênia de Castro Barbosa, do Diretor-Geral do câmpus Porto Velho Zona Norte, Jeferson Cardoso e do chefe do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor Sérgio Loss.
O presidente da Fundação Rondônia – FAPERO, Paulo Haddad, foi o palestrante convidado e destacou a importância de inserir os alunos no universo da pesquisa desde cedo:
“É essencial que os estudantes tenham contato com o mundo da pesquisa, que se aprofundem e continuem fomentando esse universo.”
O Diretor-Geral do câmpus, Jeferson Cardoso, reforçou a relevância do evento:
“A Semana envolve um tema de enfrentamento, de abordagem ampla, que é de interesse de todos.”
Ochefe do departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, professor Sérgio Loss, ressaltou a expectativa positiva para os dias de atividades “A semana será produtiva, cheia de discussões pertinentes, com a participação de excelentes profissionais com o compartilhamento de muitas experiências”
Programação diversificada e experiências imersivas
A SNCT no IFRO Zona Norte oferece várias atividades, como oficinas, palestras, minicursos, práticas laboratoriais e seminários de apresentação de projetos. A programação é voltada para professores, estudantes, pesquisadores, empresários, gestores públicos, líderes comunitários e entusiastas da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.
A proposta é construir redes de contato e promover experiências colaborativas, contribuindo para o desenvolvimento local e regional. A abordagem da cultura oceânica como ferramenta para enfrentar as mudanças climáticas reforça o compromisso do IFRO com a educação ambiental e a formação cidadã.
Confira a programação completa: https://www.even3.com.br/22-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia-ifropvhzn-634040/
