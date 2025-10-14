IFRO lança curso on-line gratuito sobre Responsabilidade Social e Ambiental

Publicada em 14/10/2025 às 17h01
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) disponibilizou o curso livre “Responsabilidade Social e Ambiental (RSA)”, do tipo MOOC (Massive Open Online Course), que é um formato aberto, gratuito e totalmente on-line, oferecido na plataforma Moodle IFRO. Com 20 horas de carga horária, o curso foi desenvolvido para quem deseja compreender, de forma prática e envolvente, os principais conceitos, desafios e alternativas voltados à sustentabilidade.
O conteúdo está estruturado em três pilares que equilibram o conceito de Desenvolvimento Sustentável: crescimento econômico ético e responsável; cuidados com o meio ambiente; e bem-estar social. De acordo com Sérgio Rodrigues Alves, coautor do curso, “a proposta do curso é promover a conscientização e o engajamento social e ambiental, ampliando o acesso ao conhecimento sobre sustentabilidade e cidadania responsável. Ademais, a RSA é um tema transversal importantíssimo e, como tal, perpassa várias áreas do conhecimento e de atuação profissional”.
Já o coautor Valmir Vitor Viana Farias destaca que “trata-se de um tema atual e indispensável para a gestão de instituições públicas, privadas e do terceiro setor — além de ser recorrente em concursos, redações e debates sociais”. Ele ainda destaca ser um reforço na formação cidadã e no desenvolvimento sustentável, alinhando-se aos indicadores de Extensão do Campus Porto Velho Calama, unidade de lotação dos autores do curso.
O curso é voltado ao público em geral, especialmente pessoas interessadas em Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental, Ética, Responsabilidade Social, Impactos Ambientais, Marketing Socioambiental e Consumo Consciente. Não é necessário ter conhecimentos prévios — basta ter vontade de aprender. Por ser totalmente on-line, recomenda-se apenas que o participante tenha alguma familiaridade com a navegação na internet.
Local e horário
O curso é realizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle IFRO, acessível de computadores, tablets ou celulares conectados à internet, pelo link dos cursos Mooc. O início é imediato, e o participante pode realizar as atividades no seu próprio ritmo, a qualquer momento.
O acesso é simples. Basta entrar no link do curso, escolher a opção “criar uma conta” e confirmar o cadastro pelo e-mail. Em seguida, o participante faz a autoinscrição no curso, selecionando a opção “inscrever-se no curso”.
Os cursos MOOC do IFRO são autoinstrucionais, sem necessidade de tutoria. Por isso, os conteúdos são elaborados de forma didática e autoexplicativa, com navegação intuitiva, vídeos, textos, miniatividades e exercícios interativos que estimulam a autoaprendizagem. Ao final do curso, quem obtiver nota mínima de 60 pontos e nível de participação igual ou superior a 3 poderá emitir o certificado digital com a chancela do IFRO.
Conforme destacam os autores, a experiência contribui para formar cidadãos mais críticos, conscientes e preparados para atuar de forma ética e responsável diante dos desafios socioambientais contemporâneos.
A Plataforma MOOC do IFRO oferece mais de 30 cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. Conheça todos acessando a página: https://mooc.ifro.edu.br/
