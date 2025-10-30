Ieda Chaves pede maior visibilidade para a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa 

Publicada em 30/10/2025 às 08h24
A defesa dos direitos das mulheres e o fortalecimento das políticas de equidade de gênero foram tema do discurso da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), na Tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) nesta terça-feira (28). A parlamentar destacou o papel crucial da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), que também é Procuradora Especial, e fez um apelo direto para ampliar o alcance de suas ações de forma institucional.
Em sua fala, a parlamentar ressaltou que a PEM é um "instrumento de transformação social e institucional, essencial na promoção de ações de proteção, acolhimento e empoderamento da mulher rondoniense". No entanto, a base do pedido de Ieda Chaves na necessidade de maior visibilidade para que a política pública alcance de fato a população.
Com respeito e firmeza, a deputada solicitou que o vídeo institucional da PEM seja veiculado em todos os eventos oficiais promovidos pela Casa de Leis. Segundo ela, "a medida, ainda que simples, representa um gesto concreto de compromisso com a pauta da mulher, com a valorização das nossas políticas internas e com a ampliação do alcance das ações de conscientização".
"Cada evento, cada cerimônia, cada abertura solene será uma nova oportunidade de reafirmar publicamente que esta Casa Legislativa não tolera qualquer forma de violência, discriminação ou desigualdade de gênero. A veiculação do vídeo institucional não é apenas uma questão de comunicação. É um ato de reconhecimento e de respeito", enfatizou Ieda Chaves.
A deputada argumentou que a veiculação do vídeo transcende a simples comunicação, sendo um ato de reconhecimento e de respeito. "É dar voz e visibilidade às mulheres que constroem todos os dias uma Rondônia mais justa e igualitária. É fortalecer a presença feminina nas instituições e inspirar meninas e mulheres a que ocupem espaços de poder", concluiu.
Ao final do discurso, Ieda Chaves pediu o apoio dos demais colegas parlamentares para que sua solicitação seja acolhida e implementada na rotina da Assembleia. A Procuradoria da Mulher foi criada pela Resolução nº 424/2019, de autoria da Mesa Diretora, durante a 10ª Legislatura, que alterou o Regimento Interno da Assembleia Legislativa para estabelecer sua estrutura e atribuições.
A PEM funciona no prédio da Escola do Legislativo (Elero), localizado na Rua Major Amarante, nº 390 – bairro Arigolândia, em Porto Velho/RO, das 8h às 14h.
