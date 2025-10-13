Idoso de 72 anos é morto a pauladas no bairro Riozinho em Cacoal

Publicada em 13/10/2025 às 10h10
Na noite de domingo, 12 de outubro, dia das Crianças, um crime brutal e com contornos cinematográficos abalou a tranquilidade do bairro Riozinho. Um desentendimento antigo terminou em tragédia quando Nilson dos Santos Pereira, de 72 anos, foi morto a pauladas em frente à Escola Celso Ferreira da Cunha.
De acordo com testemunhas, Nilson passou boa parte da tarde em um bar próximo ao local do crime. Lá, teria comentado com conhecidos que resolveria “de uma vez por todas” uma rixa antiga com um desafeto, que é apontado como o suspeito do homicídio.
Como num enredo de faroeste, os dois homens marcaram de se encontrar na frente da escola para um “duelo”. O suspeito compareceu armado com uma faca e um pedaço de madeira, enquanto Nilson estava com um facão amarrado ao braço.
Segundo relatos colhidos no local, a briga foi intensa. Os dois homens trocaram golpes violentos até que Nilson foi atingido, caiu ao chão e acabou sendo morto com pauladas. Moradores que ouviram a confusão acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas quando o socorro chegou a vítima já estava sem vida.
O suspeito, ferido com um corte profundo no braço durante a luta, fugiu logo após o crime. Ele foi localizado em uma residência próxima à BR-364, onde foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Antes de ser encaminhado à delegacia, recebeu atendimento médico de emergência.
A cena foi isolada para a realização da perícia criminal, que recolheu objetos usados na briga e colheu depoimentos de testemunhas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar se havia ameaças anteriores entre os dois e se o crime foi premeditado.
Os moradores do Riozinho, classificaram a cena como “assustadora” e “digna de um faroeste”.
Apesar de ser um bairro relativamente tranquilo, Riozinho já registrou outros episódios de violência relacionados a brigas pessoais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!