Homem em situação de rua é atacado com várias facadas na Zona Leste

De acordo com informações, a vítima se envolveu em uma confusão com outro morador de rua, que desferiu as facadas. Após o ataque, testemunhas colocaram a vítima em um veículo e a levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Leste.
Um homem em situação de rua foi vítima de vários golpes de faca na noite de segunda-feira (13), na Avenida Amazonas, nas proximidades do bairro Daniela, na Zona Leste de Porto Velho (RO).
Em seguida, uma equipe do SAMU — Unidade de Suporte Avançada (atendimento avançado) foi acionada e prestou socorro à vítima, que foi transferida para o Hospital João Paulo II devido à gravidade dos ferimentos.
A Polícia Militar registrou a ocorrência no local, e a Polícia Civil deve investigar o caso para identificar o autor e apurar as circunstâncias do crime.
