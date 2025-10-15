Homem é preso depois de usar madeira com prego para atacar vigia

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 15/10/2025 às 09h00
Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (15), depois de agredir um vigia de 25, em frente da rodoviária, Avenida Carlos Gomes com Jorge Teixeira, bairro Nova Porto Velho.
Testemunhas contaram que os dois indivíduos estavam discutindo, quando entraram em luta corporal e o suspeito, usando um pedaço de madeira com prego atacou a vítima com golpes na cabeça.
A PM foi chamada e conseguiu fazer a prisão do suspeito em flagrante, e a vítima foi socorrida ao Hospital.
