Homem é morto a tiros na RO-383 em Santa Luzia do oeste

Publicada em 01/10/2025 às 08h40
Foi identificado como Igor R N o homem assassinado a tiros na noite desta terça-feira (30), na RO-383, em frente à Britamar, próximo ao município de Santa Luzia D’Oeste (RO).
Segundo informações, Igor trafegava em uma motocicleta quando foi alcançado por outro indivíduo, que efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Durante os trabalhos periciais, a Polícia encontrou no local um pedaço de maconha. Já no bolso da vítima foram localizadas porções de droga, totalizando aproximadamente 500 gramas.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, assim como a Polícia Científica, que realizou os procedimentos de praxe. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!