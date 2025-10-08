Homem é executado a tiros nos fundos do parque de exposições

Publicada em 08/10/2025 às 09h00
Na noite desta terça-feira (07), um homem foi executado a tiros em um travessão localizado nos fundos do parque de exposições de Rolim de Moura, bairro Jardim Tropical
De acordo com as primeiras informações, moradores das proximidades ouviram 3 disparos de de arma de fogo logo depois cessou, em seguida ouviram mais dois disparos, ao que tudo indica Mateus foi baleado enquanto estava pilotando a moto , após a vítima cair os autores chegaram e deram mais dois tiros a queima roupa.
Após o crime os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado, os autores estavam esperando a vítima, quando o mesmo passou, o indivíduos efetuaram os disparos de arma de fogo calibre 9mm.
Após moradores ouvirem os disparos, a Polícia Militar foi acionada. A vítima foi socorrida para UPA, porém não resistiu e veio a óbito na Upa, a vítima foi identificada como Mateus Braga Neto, o mesmo estava com um mulher na garupa da moto Honda Biz C100.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil, que irão investigar as circunstâncias e a motivação do crime, bem como identificar os autores da execução.
